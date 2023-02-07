Мобилизация в Украине: юрист объяснила, кто из педагогов имеет право на отсрочку

На отсрочку от мобилизации имеют право ряд педагогов. Речь идет, в частности, о педагогических и научно-педагогических работниках.

Об этом пишет ГС "Освіторія"

Юристика отмечает, что в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" во время военного положения не подлежат призыву :

научные и научно-педагогические работники вузов, колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

педагоги училищ, школ, работающих в своих учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки.

Впрочем, отсрочка возможна по двум условиям:

- если занятость педагога не менее 0,75 ставки.

- если работа в заведении является основной

Примечательно, что работающий на 0,5 ставки педагог не получит отсрочки от мобилизации. Не имеют права на отсрочку и работники заведений.

"Кроме того, школа не может подать бронь на педработника — учителя не подпадают под определение категории работников, которых можно "бронировать", к тому же это нелогично, поскольку отсрочка действует бессрочно, а подтвердить ее наличие можно документами от работодателя", — говорится в комментарии.

Напомним, что, находясь с марта прошлого года, на боевых задачах известный в Украине активист и телеведущий Максим Несмиянов получил повестку.

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