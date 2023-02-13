Мобилизация в Украине: юристы объяснили, кого из мужчин могут отправить на повторную ВЛК

Некоторые мужчины выписывают повторные повестки даже после похода в ТЦК.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Впрочем, некоторым мужчинам продолжают приходить повторные повестки даже после похода в ТЦК.

Адвокаты Ирина и Владислав Леоновы объяснили, почему мужчины могут получать повторную повестку.

По словам адвокатов, территориальные центры комплектования в Украине производят усиленную мобилизацию. Согласно ей, повестки можно выписывать на улице для уточнения данных и прохождения медкомиссии.

«В целом вывод ВЛК действителен 12 месяцев. Во время военного положения повторную медкомиссию проходят даже те, кто прошел ее планово незадолго до мобилизации. За этот период обстоятельства могли измениться и человек, признаваемый ранее пригодным, может, например, теперь иметь причины для отсрочки или наоборот», ― объясняют юристы.

Отметим, в ТЦК должна быть назначена новая ВЛК для военнообязанного в случае, если со времени последнего прохождения ВЛК прошло 12 месяцев.

«Вручение повестки не всегда означает, что отправят служить. Возможно, вызов для уточнения данных и в этом случае вы можете предоставить медицинские документы относительно новых диагнозов, результаты обследований и, главное, направление на МСЭК», ― разъясняют эксперты.

Не явиться в ТЦК можно, если военнообязанный находится в больнице. Но это необходимо подтвердить документально в соответствующий ТЦК.

Мобилизация в Украине

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – до 18 мая 2023 года. Также выросли темпы мобилизации, поскольку нужно восполнять потери и осваивать новые виды вооружений, переданные союзниками.

Постановление Кабинета министров обязывает призывников, достигших 27 лет, прибыть на призывные участки ТЦК и СЗ для прохождения медкомиссии.

Добавим, что в Черкасской области будут судить офицера запаса, который категорически отказался от мобилизации в условиях военного положения. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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