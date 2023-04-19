Мобилизация в Украине: юристы разъяснили, могут ли мужчинам запретить поступать в вузы

Согласно украинскому законодательству поступление на дневную форму обучения высшего учебного заведения дает право на отсрочку от мобилизации. Этим правом пользуются военнообязанные мужчины.

Могут ли запретить мужчинам учиться в период военного положения

Если подходить формально, положение о военном положении, введенном в Украине, позволяет ограничивать право на образование. Как сообщает юрист Игорь Чудовский: "В условиях военного или чрезвычайного положения не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59 Как мы видим, в этом перечне отсутствует статья 53, гарантирующая право на образование. То есть теоретически принятие Закона Украины, которым было бы запрещено поступать в колледжи и вузы мужчинам определенного возраста, возможно".

Однако, как отмечают юристы, даже если парламент рискнет внести изменения в закон "Об образовании", вероятнее всего, это приведет к рассмотрению таких изменений Конституционным судом. По словам эксперта Сергея Савинского: "Чтобы ввести такие изменения, необходимо внести изменения в Конституцию, а их вносить до завершения действия военного положения запрещено. То есть даже если будут изменения в законе "Об образовании" или законе "О мобилизации", есть все основания, чтобы Конституционный суд признал эти нормы неконституционными. Плюс вал критики общества, представителей европейского сообщества".

Гипотетически в Украине могут ограничить право мужчин на обучение. По словам Игоря Ясько, "В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Конституции Украины Статья 53 касается именно права на образование, которое детализируется в статье 3 Закона Украины "Об образовании".

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