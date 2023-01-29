Мобилизация в Украине: законно ли вручение повестки на улице и на блокпостах во время войны

Военный комиссар напомнил, что у граждан Украины есть обязанности, кроме прав.

Во время военного положения вручение повесток в общественных местах и на блокпостах не противоречит закону.

Об этом заявил главный военный комиссар Львовщины Александр Тищенко в комментарии "Львовскому порталу".

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"Многие граждане почему-то забывают, что, кроме прав, у них есть еще и обязанности. И одной из важнейших конституционных обязанностей граждан является защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины (ст.65 Конституции Украины, ч.1 ст. 1 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", ст.17 Закона Украины "Об обороне"). В нашей стране продолжается война. Продолжается и мобилизация. И воинская обязанность включает, среди прочего, соблюдение правил военного учета", — подчеркнул он.

Тищенко объясняет, что со дня объявления мобилизации граждане Украины обязаны добровольно явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки для выяснения всех сведений. Кроме того, каждый гражданин обязан сообщать о любых изменениях семейного положения, состояния здоровья, адреса места жительства (нахождения), образования или места работы органы, где они находятся на военном учете.

"Это необходимо для того, чтобы у ТЦК и СП была актуальная картина относительно мобилизационного ресурса. Но, к сожалению, достаточно много военнообязанных пренебрегают своими обязанностями, что существенно усложняет мобилизацию и приводит к отсутствию необходимой и актуальной информации", — отмечает военный комиссар.

Напомним, ранее ТСН.ua разъяснил, при каких условиях законным считается вручение повесток на улице или возле метро.

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