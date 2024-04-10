Мобилизация заключенных: Рада приняла за основу законопроект

В тексте к документу отмечается, что "среди этих людей есть мотивированные и патриотически настроенные граждане".

Народные депутаты приняли за основу законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных лиц.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"ЗА" проголосовал 281 народный депутат.

"Одним из ресурсов, который может быть использован для усиления обороноспособности государства, являются лица, отбывающие наказание в виде ограничения или лишения свободы. Среди этих людей есть мотивированные и патриотически настроенные граждане, готовые искупить собственную вину перед обществом на поле боя", — говорится в текст документа на сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, "в законопроекте не указаны правила и процедуры, которые могут содержать риски совершения коррупционных правонарушений".

Согласно тексту проекта, "принятие Закона обеспечит создание дополнительных возможностей для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и дополнительную мотивацию лиц, осужденных за совершение преступлений, к исправлению и исполнению обязанностей по отражению вооруженной агрессии против Украины".

Следует добавить, что документ принят за основу, а это означает, что будет второе чтение и окончательное принятие в ближайшие недели.

Напомним, ранее в Минюсте назвал, сколько заключенных и людей с судимостью можно призвать.

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