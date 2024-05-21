Мобилизация заключенных: сколько людей подали заявления на службу в ВСУ – данные Минюста

В Украине в 2024 году на фронт смогут мобилизовать осужденных.

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказала, что заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для службы в ВСУ и участия в обороне Украины уже подали более трех тысяч осужденных.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Мы так и прогнозировали до принятия этого закона. Нельзя говорить, что все 20 тысяч человек, о которых мы говорили как потенциал, присоединятся. Потому что при предварительных опросах около 4,5 тысячи изъявили желание. Сейчас эта цифра будет колебаться", — отметила она.

Высоцкая подчеркнула, что не все подавшие заявки заключенные подпишут контракт на службу, ведь закон ограничит ту или иную категорию. Также определенное количество этих людей может не пройти ВвК, если у них будут обнаружены ВИЧ-инфекция, туберкулез или гепатиты.

"И потому, когда мы говорим большие цифры – о 20 тысячах, это очень теоретический потенциал. Реально это 4-5 тысяч. Но мы поняли, что и 4-5 тысяч мотивированных людей, у которых есть желание условно-досрочно уволиться при условии заключения. контракта – это помощь для Вооруженных сил. Поэтому мы пошли на этот шаг и сейчас реализуем соответствующий закон", - пояснила замминистра.

Высоцкая подчеркнула, что определяющим в законе является именно желание осужденного и его мотивация заключить контракт с Вооруженными силами и таким образом получить условно-досрочное увольнение.

Напомним, 8 мая Рада приняла закон №11079-1, который дает разрешение некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Каких осужденных будут забирать на фронт и какой ресурс – читайте в материале ТСН.ua.

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