Мобилизация в армию заключенных: нардеп об опасности зэков в ВСУ

Рахманин рассказал историю, как один ранее судимый мобилизованный в состоянии наркотического опьянения ранил двух военнослужащих.

В Украине предложили мобилизовывать в армию заключенных. С такой инициативой выступил бывший нардеп, член батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Андрей Ильенко.

Народный депутат и член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин в интервью УП прокомментировал, какие риски несет такая инициатива.

"Впервые подобное предложение я услышал еще 24 февраля во время совещания у президента: мол, в случае необходимости, можно выйти с соответствующей законодательной инициативой", — отметил Рахманин.

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Нардеп подчеркнул, что военные сами должны определить, нужно ли им увеличение мобилизационного ресурса за счет такой категории населения. Ведь заключенные – довольно специфический контингент.

"В одну из бригад мобилизовали человека, который некоторое время находился в местах лишения свободы. С ним были проблемы — он употреблял наркотические средства. И случился инцидент, когда он вел себя неадекватно: находясь на посту с оружием, в состоянии наркотического опьянения ранил двух военнослужащих", – рассказал Рахманин.

По словам депутата, после этого инцидента командир этой воинской части очень тщательно проверял личные дела новоприбывших военных и, если находил людей с судимостями, пытался держать их подальше от оружия, от выполнения боевых задач.

"На основании практического опыта, они для него уже группа риска", — добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что Игорь Гуменюк, устроивший взрывы в Шевченковском суде и в результате чего сам погиб, 8 лет ждал приговора и постоянно просился на передовую воевать. Однако суд отвечал отказом.

Также в Хмельнитчине приговоренный к пожизненному заключению попросился на фронт, однако местный суд отказался удовлетворить его ходатайство.

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