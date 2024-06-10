Мобилизация заключенных: военный ответил, могут ли они улучшить результаты ВСУ на поле боя

Юрий Федоренко отметил, что государство должно определить ту категорию заключенных, которые не представляют угрозы военным.
Командир батальона УБпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко говорит, что мобилизация осужденных является действительно неплохой идеей.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
"В начале полномасштабной войны мы начинали свой путь из стрелковой роты, это территориальная оборона. У меня второй взвод был на 90% укомплектован людьми, которые были лишены свободы на территории Украины, отбыли свое наказание и вернулись к нормальной жизни", - рассказал Федоренко.
Военный подчеркнул, что каждый из заключенных мог оказаться за решеткой при разных обстоятельствах.
"Определена категория заключенных, которые являются наименее опасными с точки зрения того, что, получая оружие, они могут совершить опасные действия для Сил обороны Украины. Но с ним проводится детальная работа. И предоставить им право защищать нашу Родину – это наша обязанность. Поэтому вижу в этом исключительно позитив. Наши люди, даже осужденные – мотивированы. Это те люди, которые могут обеспечить результат на поле боя", – отметил Юрий Федоренко.
Напомним, военный рассказал о рисках для армии от "блатных".
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