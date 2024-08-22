Мобилизация заключенных: Жорин рассказал детали о рекрутинге и проблемах

Рекрутеры активно работают с осужденными гражданами Украины. Последние могут подписать контракт, пройти обучение и попасть в воинские части.

Об этом рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, сообщает "24 канал".

Как сообщил Жорин, бывшие осужденные эффективно проявляют себя на фронте и являются мотивированными бойцами.

Майор рассказал, что заключенные подписывают такой же контракт, что и все остальные желающие присоединиться к рядам ВСУ. Единственное отличие – ответственность за дисциплинарные и другие нарушения.

"Тогда их возвращают обратно в места лишения свободы, им могут добавить за нарушение дополнительный срок, поэтому это их мотивирует. Когда этот процесс только начинался, мы активно поддерживали такую инициативу. Сейчас мы абсолютно удовлетворены тем, как проводится эта работа и теми кадрами, которые получили", – рассказал заместитель командира 3-й ОШБр.

Он сообщил, что рекрутинг осужденных проходит на территории тюрем. С заключенными проводится собеседование, отбор, после этого люди проходят медицинскую комиссию, получают соответствующее решение суда о том, что могут попасть в армию. После этого осужденные начинают процесс обучения в армии.

Как отметил Жорин, самой большой проблемой среди этой категории бойцов является состояние их здоровья. В единый батальон из таких военных не формируют, а распределяют их по разным.

"Мы не собираем их в одно подразделение, потому что это считаем не совсем эффективным и правильным решением с точки зрения административного управления и специфики этого контингента. В нашем подразделении уже есть такие бойцы, которые выполняют боевые задачи. Командиры довольны такими кадрами, оставляют отзывы, что получили максимально мотивированных людей, готовых воевать", – рассказал майор ВСУ.

Напомним, ранее командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук с позывным "Слип" объяснил, зачем набирает заключенных в свою бригаду, и ответил, будут ли "мясные штурмы".

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