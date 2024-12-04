Мобилизация женщин и 18-летних: чего ждать украинцам в ближайшее время

В конце ноября в западных СМИ распространялась информация о том, что Белый дом оказывает давление на Киев с целью усиления его боеспособности в войне против российской агрессии. Соединенные Штаты отметили, что Украина должна рассмотреть вопрос о снижении призывного возраста своих солдат до 18 лет.

Советник Байдена отмечал, что на фронте важно не оружие, а количество личного состава. Белый дом заявлял, что расширение мобилизации и дополнительная живая сила могут сыграть ключевую роль на поле боя уже сегодня.

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Мероприятие предлагает снизить мобилизационный возраст в Украине

В США считают, что Украина должна рассмотреть возможность снижения призывного возраста своих солдат до 18 лет, пишет Reuters.

В материале отметили, что при нынешних условиях Украина не может мобилизовать и подготовить достаточное количество новобранцев для отправки на фронт. В частности, расширение мобилизации и дополнительная живая сила могут сыграть ключевую роль в поле боя.

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что проблемы ВСУ на фронте связаны не с нехваткой оружия или оборудования, а с дефицитом личного состава.

На пресс-конференции в Брюсселе Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине необходимо будет принять сложные решения по дальнейшей мобилизации для противостояния российской агрессии.

Чиновник отмечал, что при наличии денег на передовой должны быть люди. Также он добавил, что "у нас есть обязательства: каждый человек, каждый солдат, которого Украина мобилизует, должен пройти обучение и получить оборудование, необходимое для эффективной защиты страны".

Как пишет The Washington Post, официальные лица США отметили, что разрыв между усилиями России и Украины в призыве военных, вероятно, окажется гораздо более важным в определении хода войны. Истощенная армия Украины испытала вызов из-за значительной нехватки передовых подразделений, а также медленной мобилизации и обучения. Между тем Кремлю удается немного расширить свои силы, хотя он и несет большие потери.

Что говорят военные

В частности, украинские военные также предлагают снизить мобилизационный возраст до 20, а то и 18 лет.

Комбат ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что все совершеннолетние украинцы – и мужчины, и женщины – должны быть военнообязанными от 18 лет, а на фронте должны воевать люди от 23 лет. .

По мнению полковника СБУ и секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, мобилизационный возраст должен начинаться с 20 лет. Он также отметил, что в мире мобилизация от 18 или 20 лет – это обычная практика.

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В противоположность этому, Кирилл Верес, командир батальона К-2 54-й ОМБр сказал, что ему не хватает личного состава, однако он не готов массово брать в свое подразделение 18-летних: "18-летний парень – для меня это немного рано".

Следует добавить, что о снижении мобилизационного возраста военные заговорили еще весной-летом – после того, как в апреле его снизили от 27 до 25 лет.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор Родион Кудряшов сделал такое заявление: "Я за понижение возрастного ценза… Я считаю, что возрастной ценз может быть снижен до 21 года включительно".

Военный замечал, что врагу не удастся победить только количеством, нужно еще и «качество».

Другой позиции придерживается представитель ОК "Запад" Олег Домбровский заявил, что на сегодняшний день Украина не нуждается в мобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет. Решение о мобилизации от 18 лет будет зависеть от ситуации на фронте.

Что говорят украинские политики

В своем сообщении в соцсети Х советник президента Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что Украине не хватает оружия от западных партнеров для уже мобилизованных бойцов ВСУ. По словам политика, призывы западных партнеров о снижении мобилизационного возраста бессмысленны.

«Мы видим, что ранее анонсированная техника не поступает вовремя. Из-за этих промедлений Украине не хватает оружия, чтобы вооружить уже мобилизованных солдат”, – говорится в сообщении.

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По его словам, у западных партнеров есть полный доступ к информации о поставках оружия, поэтому могут сравнивать обещания с фактическими поставками.

В частности, недавно президент Владимир Зеленский в Верховной Раде заявлял, что в Украине уменьшение мобилизационного возраста не предполагается. Однако для всех желающих будут предлагать контракты с мотивационным пакетом для тех, кто не достиг мобилизационного возраста.

"Минобороны и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, не достигших мобилизационного возраста, но желающих проявить себя в защите родины. Эти контракты будут иметь ощутимую мотивационную составляющую. Наше государство не готовит снижение мобилизационного возраста. На основе новых контрактных подходов мы должны постепенно переходить к формированию армии в большей степени на средства контрактов, а не только мобилизацией", – заявил президент.

Снижение мобилизационного возраста повлияет на рождаемость

Общественный деятель, основатель одноименного фонда Сергей Притула рассказал в интервью ТСН, что снижение мобилизационного возраста повлияет на рождаемость.

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"У нас когда заходит речь, что спустить мобилизационный возраст до 23-21-го, нам нужно внимательно посмотреть на картинку демографической ситуации в Украине. В здоровом обществе демографическая картина такая, как елочка: идет пирамидка на сужение, потому что людей физически не становится, но растет молодняк, подростки В Украине демографическая картинка – неправильная клепсидра с крошечной "юбочкой", с широкой вверх горловиной, что свидетельствует о превалировании пожилых людей. А горловинка – это поколение 20-25.

Как считает Притула, из-за мобилизации 20-25 годовых в будущем у Украины будет "дыра" в рождаемости.

"Я понимаю поведение украинской власти, понимающей, что мобилизация этого сегмента общества может привести к тому, что через 20-25 лет у нас будет просто дыра по рождаемости, у нас просто не будут появляться детки", – пояснил Притула.

По его мнению, наполнять украинское войско следует наполнять путём грамотного рекрутинга или увеличением денежного поощрения.

Мобилизация женщин

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко отмечал, что каждому нужно пройти базовую всеобщую военную подготовку, ведь это необходимые навыки выживания в современном мире, которые нужны каждому человеку независимо от пола.

Нардеп сообщил, что Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект, по которому женщин, прошедших БЗИН, будут ставить на учет военнообязанных. Однако, проходить или не проходить обучение должно быть исключительно добровольным решением женщины.

По словам Гончаренко, принятие текущей редакции приведет лишь к уменьшению количества женщин, добровольно желающих пройти базовую военную подготовку, потому что фактически этот закон предусматривает, что в будущем женщины будут подлежать мобилизации.

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Поэтому нардеп предложит к законопроекту определенные правки, в частности сделать постановку на учет добровольным решением. Он считает, что прохождение БЗИН женщинами станет хорошей подготовкой для сохранения их собственной жизни в реалиях настоящего.

"Посмотрите, что происходит в Северной Корее, на Ближнем Востоке. Неизвестно, какой будет война, и возможно от нее никуда не уйдешь. Она везде возможно будет. И эти навыки выживания – они точно всем нужны", – отметил Алексей Гончаренко.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал в ТЦК, пояснили, что в Украине все военнообязанные женщины в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные. Но по закону, о принудительной мобилизации украинок речь не идет.

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