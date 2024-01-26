Мобилизация женщин: нардеп рассказала, при каких условиях это возможно

У нас в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. У нас не написано: только мужчины или женщины. Для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех.

Об этом заявила народная депутат Инна Совсун в интервью Эмми Антонюк на YouTube-канале "Это никто не будет смотреть".

Совсун объяснила, при каких условиях, по ее мнению, возможна мобилизация женщин в Украине.

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"Мы же знаем, что у нас есть много женщин, которые уже служат. Поэтому моя позиция такова: если это нужно для нужд обороны государства, если мы говорим, что мы без этого не вытаскиваем, вот никак... Если это будет критически нужно для обороны государства, и у нас не будет кем заменить людей, которые служат в армии (тогда мобилизация возможна – ред.)".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на итоговой конференции в 19 декабря 2023 года заявил, что мобилизации женщин в Украине во время военного положения не будет.

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