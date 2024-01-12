Мобилизация женщин: поэтесса и военная Чорногуз предлагает отправить на войну 100 тысяч украинок

Разведчица, боевой медик и поэтесса Ярина Чорногуз, которая уже четыре года служит в ВСУ, поддержала мобилизацию женщин. Она считает, что около 100 тысяч женщин покроют потребности армии. По ее мнению, практически каждая украинка может быть полезна на фронте – это уже доказали на практике многие действующие военные и ветеранки.

Такое мнение Ярина Чорногуз высказала в Facebook.

Практически любая женщина может быть полезна в армии

"Давно хотела высказаться на тему усиления мобилизации из своей оптики. Как военная с четырехлетней выслугой, большинство которой прошли на ежедневных боевых выездах и выходах в разведывательной роте и взводе, я поддерживаю идею мобилизации женщин. Определенного количества, например 100 тысяч, в соответствии с потребностями в армии. С отбором в соответствии с физическими способностями, желаниями и профессиональными навыками", – написала военнослужащая.

Черногуз добавила, что практически каждая женщина способна стать отличным пилотом или штурманом дрона. А любая женщина, которая не боится крови, ответственна в обучении и умении заботиться о здоровье другого человека, и физически вынослива – способна быть боевым медиком.

"Например, я убеждена, что практически любая женщина, работающая ежедневно за ноутбуком и/или водящая авто при наличии желания и мотивации — способна стать отличным пилотом или штурманом дрона. Абсолютно любая женщина, не боящаяся крови, сообразительная, ответственная в обучении и умении заботиться о здоровье другого человека, а еще физически вынослива — способна быть боевым медиком. Женщины, ежедневно занимающиеся спортом, кросс-фитом, имеют навыки с работой с поднятием веса и опыт ходьбы с походным рюкзаком на длинные дистанции, при наличии мотивации могут быть пехотинками и разведчицами. Не говоря уже о штабных должностях и других должностях обеспечения, на которых, на мой взгляд, женщины себя нередко эффективнее и системнее показывают", — отметила разведчица.

По мнению Чорногуз, многие украинки не идут пока в армию не из-за страха боевых действий, а из-за страха столкнуться с обесцениванием мужчин и указаниями типа "баба, знай свое место".

"Считаю необходимым создание профильных чисто женских подразделений для выполнения боевых задач. Готова принять участие в формировании таких подразделений. А для тех женщин, кому "ок" проходить жесткую инициацию в преимущественно мужских боевых подразделениях – должна быть предоставлена возможность служить в смешанных подразделениях", – добавила Чорногуз.

"Обязанность женщин защищать Родину нужно закрепить законодательно"

"Мне лично, даже противно, что обязанность женщин защищать Родину в силах обороны – не закреплена законодательно на уровне с мужчинами. Если у тебя, как человека в войне с оккупантом нет равного права и обязанности с людьми другого пола пойти воевать, убивать и погибнуть за родную страну – то о какой настоящей свободе, равенстве полов и твоей полноценности может идти речь?" – написала военнослужащая.

Также Черногуз считает, что, кроме базового курса молодого бойца с обучением стрельбы, женщинам также потребуется усиленный курс самообустройства условий в условиях поля: от спиливания деревьев, построения блиндажа, открытия цинков с бк разными средствами, изготовление перекрытия, разведение огня, заготовки дров, к элементарным навыкам проведения электричества.

Почему власти не хотят мобилизовать женщин

В то же время разведчица отметила, что власти не хотят мобилизовать женщин, чтобы этим не воспользовалась сексистская патриархальная пропаганда России – "дескать, в Украине уже мужики, закончились, мобилизуют женщин".

"Но мобилизация мотивированных женщин произведет также и совершенно противоположный этой пропаганде эффект: о том, какая мы действительно мощная нация, если в ней воюют за государственность оба пола", — подчеркнула Чорногуз.

По словам военнослужащей, если не будет равенства в обязательной мобилизации, это приведет к ухудшению отношения к женщинам от мужчин после окончания войны.

"Мужчины лучше на поле боя" – это стереотип

Также Чорногуз считает стереотипом то, что "мужчины лучше на поле боя".

"В современном же мире, женщины могут совмещать рождение и воспитание детей с военным делом. Или заниматься им вместо этого. Доказано большим количеством действующих женщин-военных и ветеранок. Многие из этих женщин уже отдали свою жизнь за Украину, пока многие мужчины так и не дошли до армии почти за 10 лет войны", – добавила разведчица.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на итоговой конференции в 19 декабря 2023 года заявил, что мобилизации женщин в Украине во время военного положения не будет.

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