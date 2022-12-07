Мобилизация женщин в Украине: как призывают и кому нужно обязательно встать на учет

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что пока нет нужд в общей мобилизации женщин, однако работницам некоторых специальностей нужно обязательно встать на учет. Но это не значит, что их отправят на фронт.

Об этом пишет "НВ".

Роман Горбач отметил, что пока женщины могут мобилизовать только по их личному желанию. Он добавил, что до войны доля женщин в ВСУ составила 10%, однако сейчас уменьшилась. Украинки служат преимущественно на руководящих должностях.

"В связи с очень непростыми условиями прохождения службы женщины меньше идут к вооруженным силам. Если они полностью отвечают всем условиям, обратились как добровольцы, то их без ограничений могут призвать на любую должность. У нас есть военнослужащие-женщины – командиры боевых машин и командиры взводов, артиллерийских батарей и т.д.", — объяснил Горбач.

Министерство обороны составило перечень специальностей, по которым могут призывать украинок, однако пока такое только на добровольной основе. А вот представительницы некоторых медицинских специальностей все-таки должны стать на военный учет, а это:

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия; физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер); профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники;

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармации, провизоры.

Мобилизация в Украине

24 февраля президент и Верховная Рада ввели в Украине военное положение и объявили о полной мобилизации. Мужчинам 18-60 лет временно запретили ехать за границу, поскольку их могут призвать в армию.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 21 октября закон о добровольном порядке взятия на военный учет женщин. По закону женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечне, берутся на военный учет военнообязанных по собственному желанию. Такие женщины должны быть пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту.

В законе осталась норма об обязательном военном учете для медицинских работниц.

Верховная Рада также ввела на законодательном уровне отпуска до 10 суток для каждого военнослужащего из состава Вооруженных сил Украины.

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