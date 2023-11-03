Мобилизация женщин в ВСУ: волонтер Берлинская рассказала, когда это может произойти

Известная украинская волонтер, экс-военная Мария Берлинская рассказала, что может наступить такой момент, когда женщин начнут мобилизовывать в ВСУ. Она подчеркнула, чтобы этого не произошло, власти должны уже сейчас подумать о сохранении жизней военных и начать активнее использовать на фронте современные технологии.

Об этом она сказала в интервью ютуб-каналу "Пряма червона"

Мария Берлинская отметила, что на фронте сейчас тоже воюют и женщины. Она добавила, что они – это преимущественно добровольцы.

"Относительно того, планирует ли государство готовить девушек, как FPV-специалистов, то вся подготовка организована нашим волонтерским учебным заведением. Сейчас большинство девушек - это добровольцы, как и я была в 2014 году. Если мы не изменим подходы к ведению войны, то у нас будут большие потери. Тогда мы будем стоять перед выбором - или мы заходим в момент поражения и садимся за стол переговоров. Момент поражения сейчас закладывается, как меня. Это - когда мы не вернем всей территории и потеряем много людей. Момент поражения - это необязательно триколор над Киевом, хотя не стоит питать иллюзий, что РФ этого не хочет. И тогда у нас будет выбор - мобилизовать 50% общества, которое составляют женщины или нет", - пояснила она.

Руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская/Фото: Facebook-страница Марии Берлинской

Берлинская отметила, что сейчас нужно менять подходы к войне и беречь жизнь людей.

"Для того, чтобы это не произошло, нам нужно сохранить мужчин. Потому что ребята 16-17 лет за границей, родители их вывезли. Их логику тоже можно понять: ты растил ребенка, а потом его могут убить. Может быть пропасть, когда пополнить будет некем. Нужно менять подходы для сохранения людей, воевать технологически. На всех уровнях власти понять: технология и сохранение жизни - это приоритет", - сказала волонтер.

Мария Берлинская добавила, что сейчас большая часть общества расслабилась, думая, что война где-то далеко. Она отметила, что подобные иллюзии заканчивают братскими могилами.

"Большая часть общества по состоянию на октябрь 2023 года уже успокоилась, война стала "где-то там", как когда-то АТО. Нельзя сейчас иметь иллюзии, что ВСУ все вытянут на своих плечах. ВСУ — это такие же люди, очень уставшие. Не могут одни тянуть на себе груз войны, а другие сидеть и разворовывать на брусчатке или делать вид, что нас это не касается. Такие иллюзии заканчиваются братскими могилами", — пояснила она.

Напомним, Берлинская рассказала о войне дронов и проблемах Украины.

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