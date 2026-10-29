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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Мобилизация мужчин до 25 лет: в каких случаях и каких именно категорий это касается

Кому из мужчин в возрасте от 18 до 24 лет может прийти повестка

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Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Мобилизация молодых

Мобилизация молодых

По общему правилу, в Украине всеобщий мобилизационный возраст начинается с 25 лет. Граждане в возрасте от 18 до 24 лет, состоящие на учете призывников, принудительной мобилизации не подлежат и могут пойти в ряды ВСУ только по собственному желанию.

Однако, как объясняет юрист Евгений Филипец, решающее значение имеет не только возраст гражданина, но и его военно-учетный статус. Если мужчина до 25 лет юридически находится в статусе военнообязанного (т.е. зачислен в запас), общая норма о возрастном иммунитете на него уже не распространяется.

Три категории мужчин в возрасте 18–24 лет, которых могут мобилизовать:

  1. Бывшие «ограниченно пригодные» (прошедшие ВЛК и отнесенные к запасу):

Ранее молодых людей, которых по состоянию здоровья признавали ограниченно годными в мирное время, военно-врачебные комиссии переводили из категории призывников в категорию военнообязанных.

После отмены статуса «ограниченно пригодный» такие граждане обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование. По словам юриста, если ВЛК сочтет их пригодными к военной службе, они могут подлежать мобилизации даже до достижения 25-летнего возраста.

  1. Выпускники военных кафедр:

Студенты, которые завершили подготовку на военной кафедре в высших учебных заведениях и приняли присягу, получают первичное офицерское звание.

Получив звание, они автоматически приобретают статус военнообязанных (офицеров запаса). Поэтому они перестают быть обычными призывниками и могут быть призваны на службу независимо от возраста.

  1. Уволенные со службы сотрудники полиции и силовых органов:

Бывшие сотрудники Национальной полиции или других правоохранительных структур, которые имели специальные звания, после увольнения и внесения изменений в учет зачисляются в военный запас.

Юрист отмечает, что для таких граждан возраст от 18 до 24 лет не является автоматическим основанием для освобождения от мобилизации, хотя каждую ситуацию следует оценивать индивидуально с учетом документов.

Проблема реестров

Отдельно Евгений Филипец обращает внимание на возможные ошибки в системе Оберег или приложения Резерв +. Из-за некорректного внесения данных человек, юридически должен оставаться призывником, иногда ошибочно отражается как военнообязанный.

Юрист советует молодым людям регулярно проверять свои военно-учетные документы. Если вы заметили, что статус изменился без надлежащих законных оснований, необходимо немедленно выяснить причины и обратиться в соответствующие ТЦК и СП для проверки и исправления сведений.

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