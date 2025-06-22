"Мобилизация не должна быть шоком": Сырский заявил о новых методах ТЦК

Мобилизация

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Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отметил необходимость мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе территориальных центров комплектования (ТЦК).

Об этом он рассказал во время встречи с журналистами.

Сырский сообщил, что в ТЦК проводятся инспекции, чтобы выявить тех, кто ранее не воевал, и направить их на фронт, а взамен освободить раненых военных.

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«Основным источником пополнения войска является продолжение мобилизации. Это непопулярная, но необходимая мера, ведь ни одна страна в военное время не может избежать мобилизации. В то же время я настаиваю на соблюдении законности и прозрачности», — заявил главком ВСУ.

Он добавил, что мобилизация не должна быть шоком для людей, а территориальные центры комплектования должны измениться, устраняя коррупцию и нарушения. Сырский призвал разоблачать нарушителей и принимать жесткие меры.

Особые надежды генерал возлагает на нового командующего Сухопутных войск генерал-майора Геннадия Шаповалова, который должен обеспечить прозрачную, эффективную и законную работу ТЦК для справедливой мобилизации, что будет отвечать потребностям общества и защиты Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский объяснял, почему мобилизация в Украине сложнее, чем в России.

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