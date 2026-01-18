- Дата публикации
Мобилизация не спасла: Сырский рассказал, почему РФ не смогла нарастить группировку
У России более 20 млн мобилизационного ресурса, однако высокие потери сорвали ее планы. Главком ВСУ Александр Сырский рассказал, почему РФ не смогла нарастить численность войск, несмотря на массовую мобилизацию 2025 года.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что, несмотря на значительно больший мобилизационный ресурс России, стране-агрессору не удалось увеличить численность своей наступательной группировки на фронте.
Об этом Сырский рассказал в интервью LB.ua.
По его словам, мобилизационный потенциал РФ оценивается в более чем 20 миллионов человек, из которых около 4,5 миллиона – это подготовленный резерв, который враг может напрямую привлекать для доукомплектования войск. Именно это, отметил Сырский, формально дает России преимущество в вопросах численности.
В то же время, как отметил главнокомандующий, даже после выполнения мобилизационных планов более чем на 100% 2025 ситуация для врага не изменилась принципиально. За этот период российская армия привлекла около 406 тысяч человек, однако в течение почти полугода численность ее наступательной группировки оставалась на уровне около 711 тысяч военных.
"Враг не смог нарастить эту группировку, несмотря на все мобилизационные усилия из-за чрезвычайно высокого уровня потерь", - пояснил Сырский.
По его данным, потери российских войск за это время составили около 419 тысяч человек, что фактически нивелировало результаты мобилизации и не позволило РФ получить преимущество на поле боя.
Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.