Мобилизация не спасла: Сырский рассказал, почему РФ не смогла нарастить группировку

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что, несмотря на значительно больший мобилизационный ресурс России, стране-агрессору не удалось увеличить численность своей наступательной группировки на фронте.

Об этом Сырский рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, мобилизационный потенциал РФ оценивается в более чем 20 миллионов человек, из которых около 4,5 миллиона – это подготовленный резерв, который враг может напрямую привлекать для доукомплектования войск. Именно это, отметил Сырский, формально дает России преимущество в вопросах численности.

В то же время, как отметил главнокомандующий, даже после выполнения мобилизационных планов более чем на 100% 2025 ситуация для врага не изменилась принципиально. За этот период российская армия привлекла около 406 тысяч человек, однако в течение почти полугода численность ее наступательной группировки оставалась на уровне около 711 тысяч военных.

"Враг не смог нарастить эту группировку, несмотря на все мобилизационные усилия из-за чрезвычайно высокого уровня потерь", - пояснил Сырский.

По его данным, потери российских войск за это время составили около 419 тысяч человек, что фактически нивелировало результаты мобилизации и не позволило РФ получить преимущество на поле боя.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.