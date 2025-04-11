Мобилизация по-новому: эксперт назвал количество мужчин, которых могут призывать ежедневно

Количество мобилизованных будет зависеть от интенсивности боевых действий. / © ТСН

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После заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о необходимом количестве мобилизованных мужчин для украинского войска ежемесячно, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что потребности в мобилизации также могут зависеть от масштабов наступления оккупантов.

Напомним, в недавнем интервью LB.ua Александр Сырский сказал следующее: «Президент озвучил цифру (30 тыс. — ред.), которую он озвучил. И это действительно та цифра, которой мы должны придерживаться».

В то же время Владислав Селезнев говорит, что определенное количество необходимых мобилизованных — компенсаторный механизм, который должен решать насущные потребности войска.

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«Есть увечья, есть ранения, есть потребность в восстановлении наших резервов и ресурсов. Не так часто мы видим цифры о наших потерях, но мы понимаем, что потери есть. Их нужно компенсировать, в том числе, за счет подготовки граждан в рамках мобилизации», — говорит Селезнев.

При этом эксперт подчеркивает, что не проводит параллели касательно количества в 30 тыс.

«Это не означает, что ежемесячно мы столько теряем. Нет. Украинские войска приобретают соответствующие боевые способности, речь идет о формировании соответствующих частей и подразделений, о пополнении боевых частей», — говорит Селезнев.

На вопрос о том, какими могут быть темпы мобилизации, например во второй половине весны, Селезнев ответил нам так: «Мы же не знаем, каким будет уровень интенсивности боевых действий. Есть информация о том, что враг якобы планирует масштабное наступление, озвучиваются разные цифры, масштабы и направления. Но реализация этих предположений 50 на 50. Соответственно, от уровня и масштабов боевых действий будет зависеть количество личного состава, в котором будет нуждаться украинское войско. Хотя мы должны понимать, что чем дальше, тем больше Украина приобретает боевые возможности, когда вместо людей больше воюют технологии. Но пока полностью исключать человеческий фактор на линии боестолкновения рано».

В свою очередь другой военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак обращает внимание на то, что цифра 30 совпадает с количеством дней в месяце.

«Возможно, руководствуются логикой мобилизовывать не менее 1 тысячи в день», — предполагает Ступак.

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