Мобилизация по-тихому: эксперт раскрыл, кого Путин бросает на войну в Украине

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Россия продолжает скрытую мобилизацию, чтобы восполнять потери на фронте без официальных приказов. Для этого Кремль давит на срочников, вербует заключенных и наемников. В то же время в РФ готовят законы, позволяющие массово отправлять на войну еще и резервистов.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук для КИЕВ24.

Братчук отметил, что Кремль не способен в полном объеме компенсировать потери на фронте, однако уже создал условия для усиления призыва. По его словам, российское законодательство позволяет без дополнительных публичных объявлений отправлять на войну определенные категории населения, в том числе находящихся в резерве. Раньше они были привлечены якобы для охраны стратегических объектов, но сейчас ситуация меняется.

Реклама

«Скрытые формы этой мобилизации давно уже задействованы: начиная от устрашения срочников до использования тюремного потенциала, который Россия продолжает максимально использовать, рекрутинга наемников и так далее. Все эти форматы для восполнения потерь на фронте работают. Что касается полной мобилизации, то на сегодняшний день враг не способен полностью компенсировать свои потери. Однако правовые основания, чтобы призвать в армию некоторые категории населения, у россиян есть», — подчеркнул Сергей Братчук.

Эксперт отмечает, что вопрос объявления полной мобилизации остается для Кремля зависимым от внутриполитических рисков. Если Владимир Путин убедится в отсутствии угроз своему режиму, он может официально запустить этот механизм. В настоящее время российские власти фокусируются на методах, которые не вызывают резкого общественного резонанса, но обеспечивают постоянный приток живой силы для продолжения боевых действий.

Напомним, у российской армии возникли проблемы с личным составом: она оказалась в нулевом варианте, где рекрутинг компенсирует текущие потери на фронте. Для создания реального превосходства на поле боя Кремлю придется пойти на непопулярные меры.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщал, что Путин в 2026 году планирует набрать в армию и бросить на войну против Украины 409 тыс. новобранцев.