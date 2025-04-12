Мобилизация с 18 лет неизбежна: комбриг 93-й бригады назвал причину

Комбриг 93-й ОМБр «Холодный Яр» Шамиль Крутков / © Слідство.Інфо

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Мобилизация с 18 лет неизбежна, рано или поздно Украине придется пойти на такое непопулярное решение.

Такое мнение высказал комбриг 93-й ОМБр Холодный Яр, самый молодой комбриг в истории ВСУ Шамиль Крутков в интервью Следствие Инфо.

«К большому сожалению, я твердо убежден, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. К сожалению, это те реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем их мобилизовывать тогда, когда нужно было сделать это еще на вчера», — считает комбриг.

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Крутков согласился с тезисом, что мобилизация должна быть более массовой для того, чтобы можно было дать в подразделения вовремя достаточное количество людей, а в подразделения в свою очередь получат время для их подготовки.

«Да. Учеба помогает беречь жизнь людей. Если бы к мобилизации еще в 2022 году подошли так называемым добровольно-принудительным способом. И если, как сейчас называют там „бусифицированные“ или как, они попали бы в строй с мотивированными ребятами, то была бы совсем другая картина. А так получается, что все хотели быть хорошим для всех: война где-то там, вот вы патриоты — сражайтесь, боритесь», — отметил офицер.

Он уверен, что одних лишь патриотов недостаточно, чтобы остановить оккупантов, ведь российская армия гораздо больше.

Комбриг отмечает, что в его бригаде — недостаток личного состава, как и во всех других подразделениях.

Ранее Шамиль Крутков заявил, что полного перемирия с РФ достичь, скорее всего, не удастся, а война в Украине будет продолжаться еще долго.

Напомним, советник Трампа Майк Уолтц заявил, что Украине нужно мобилизовывать с 18 лет.