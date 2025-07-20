Новая мобилизация в России / © ТСН.ua

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин пока готов объявлять новую волну мобилизации в РФ из-за страха. Однако не исключено, что вскоре у него не останется иного выбора.

Об этом руководитель аналитического центра «Деловая столица», политолог Вадим Денисенко, передает «Эспрессо».

«Несмотря на то, что я считаю, что никаких социальных возмущений не будет, но он боится ее объявлять, потому что любые социальные вещи они работают по накоплению. И где произойдет эта трещина, никто не знает», — рассуждает эксперт.

Реклама

По его мнению, сейчас основные надежды Путина — помощь Северной Кореи живой силой. Однако пока неизвестно, чем завершились переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном и состоялась ли договоренность о том, что РФ дает Пхеньяну ядерные технологии в обмен на людей, которые будут воевать на территории Украины.

Денисенко не исключает, что здесь свою роль должен был сыграть Китай, имеющий возможность «подавить» Северную Корею.

«Сейчас пока что Путин ищет варианты, как заменить мобилизацию на какие-то другие варианты. С моей точки зрения, кроме корейского варианта — у него нет ничего. Если этот вариант проваливается, нужно будет следить за информационной компанией, которая будет или не будет развиваться в России по поводу возможной мобилизации», — добавил Денисенко.

Аналитик отметил, что по состоянию на данный момент ничего в информационном пространстве не указывает на то, что Путин решил, что он будет делать мобилизацию. Однако напомнил, что осенью 2022 года мобилизация в РФ тоже произошла без какой-либо предварительной информационной кампании.

Реклама

«По состоянию на данный момент, на мой взгляд, Путин еще не готов к этому. Но все инструменты, я подразумеваю законодательные, юридические, у него полностью готовы. И эта мобилизация будет кардинально отличаться от мобилизации 2022 года, опять же, если она произойдет», — подытожил эксперт.

Ранее в МИД Украины предупредили, что Россия приступила к подготовке стратегических резервов, что может свидетельствовать о планах масштабных боевых операций не только в Украине.