Мобилизация в России и новые угрозы на фронте: Хмара и Драпатый провели совещание

Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый / © anothermag.com

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Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый провели совместное совещание, в ходе которого обсудили ситуацию на фронте, возможные действия российских войск и потребности украинской армии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Одной из тем встречи стали планы России по мобилизации и вероятные дальнейшие действия противника.

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«Обсудили ситуацию на фронте, планы россии, в частности касающиеся мобилизации, возможных дальнейших действий противника, ключевые риски в сфере безопасности и насущные потребности Сил обороны. Отдельно обсудили противодействие воздушным атакам врага», — говорится в сообщении.

По итогам встречи Хмара и Драпатый определили приоритеты и меры по укреплению обороноспособности Украины. Среди них — развитие потенциала Сил обороны, укрепление обороны, обеспечение военнослужащих и увеличение объемов производства украинского оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, были согласованы задачи по планированию боевых операций на тактическом и оперативном уровнях.

Напомним, ранее мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый подписал приказ о существенном усилении контроля за работой военно-медицинских комиссий. Документ предусматривает тщательную проверку медицинских заключений ВМК, особое внимание к хроническим заболеваниям и ответственность врачей за фиктивные решения.

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