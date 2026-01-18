ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
5358
Время на прочтение
1 мин

Мобилизация в Украине: кого из мужчин 50+ отправят на фронт до конца января

Призову подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, без отсрочки или бронирования.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Мобилизация в Украине продолжается

Мобилизация в Украине продолжается / © Associated Press

С 1 января призыв лиц старшего возраста происходит по определенным условиям, определяющим, кого могут мобилизовать и куда направить служить, отдельные категории лиц могут быть освобождены от призыва и не подлежат мобилизации.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», основная категория подлежащих призыву граждан — это военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. Следовательно, после 50 лет мобилизация осуществляется на общих основаниях.

Ключевыми факторами для призыва остаются:

  • состояние здоровья по результатам ВЛК

  • наличие нужной военно-учетной специальности

  • отсутствие законных оснований для отсрочки или бронирования и текущие потребности Вооруженных сил

То есть, если мужчина пригоден к службе, не имеет отсрочки или брони и владеет востребованной специальностью, его могут мобилизовать даже в 59 лет.

Куда отправляют мужчин 50+

Вместе с тем, призыв мужчин после 50 лет не означает службы на передовой или в штурмовых подразделениях. Обычно военнообязанных старшего возраста привлекают в подразделения обеспечения и тыловых структур, где их опыт и физические возможности будут максимально полезны.

Напомним, никакие новые изменения в закон «О мобилизации » от декабря и постановления Кабинета министров Украины №560 не приняты. Поэтому правила, которые определяют порядок призыва на военную службу и предоставление ранее установленных отсрочок, сохраняют свою силу. Однако существуют изменения в бронировании работников органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями.

Дата публикации
Количество просмотров
5358
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie