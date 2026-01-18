- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 5358
- Время на прочтение
- 1 мин
Мобилизация в Украине: кого из мужчин 50+ отправят на фронт до конца января
Призову подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, без отсрочки или бронирования.
С 1 января призыв лиц старшего возраста происходит по определенным условиям, определяющим, кого могут мобилизовать и куда направить служить, отдельные категории лиц могут быть освобождены от призыва и не подлежат мобилизации.
Об этом пишет OBOZ.UA.
Согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», основная категория подлежащих призыву граждан — это военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. Следовательно, после 50 лет мобилизация осуществляется на общих основаниях.
Ключевыми факторами для призыва остаются:
состояние здоровья по результатам ВЛК
наличие нужной военно-учетной специальности
отсутствие законных оснований для отсрочки или бронирования и текущие потребности Вооруженных сил
То есть, если мужчина пригоден к службе, не имеет отсрочки или брони и владеет востребованной специальностью, его могут мобилизовать даже в 59 лет.
Куда отправляют мужчин 50+
Вместе с тем, призыв мужчин после 50 лет не означает службы на передовой или в штурмовых подразделениях. Обычно военнообязанных старшего возраста привлекают в подразделения обеспечения и тыловых структур, где их опыт и физические возможности будут максимально полезны.
Напомним, никакие новые изменения в закон «О мобилизации » от декабря и постановления Кабинета министров Украины №560 не приняты. Поэтому правила, которые определяют порядок призыва на военную службу и предоставление ранее установленных отсрочок, сохраняют свою силу. Однако существуют изменения в бронировании работников органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями.