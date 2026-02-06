- Дата публикации
Мобилизация в Украине: Сырский сказал, сколько в армию привлекают ТЦК и сколько приходят сами
Главком заявил, что большинство пополнения личного состава Сил обороны обеспечивают ТЦК и СП.
Большинство пополнения личного состава Сил обороны Украины обеспечивают ТЦК и СП.
Об этом сообщил Главком Александр Сырский, передает РБК-Украина.
Территориальные центры комплектования обеспечивают около 90 процентов мобилизации личного состава. Это обеспечивает стабильное пополнение сил обороны», — сказал Сырский.
По словам Сырского, количество инструкторов с реальным фронтовым опытом растет, а также развивается материальная база.
По его данным, эффект от этих изменений уже заметен. Украинские бойцы демонстрируют высокий уровень военной подготовки, а враг испытывает на себе реальные потери.
Мобилизация в Украине: что изменится в 2026 году
Ранее мы рассказывали, что с 1 января 2026 повестки в Украине будут вручать по-новому. Теперь их можно получить не только по месту жительства или работы, но и в учебных заведениях, на общественных мероприятиях, государственных учреждениях, на блокпостах и в пунктах пропуска через границу.
В 2025 году Министерство обороны существенно упростило ряд процедур, связанных с мобилизацией и военным учетом. В 2026 году эти изменения сохраняются и в дальнейшем совершенствуются с акцентом на цифровые сервисы и уменьшение нагрузки на ТЦК.
Как сообщалось в ведомстве, большинство ключевых процессов теперь доступны онлайн. Это позволило сократить очереди в ТЦК и перевести взаимодействие с военнообязанными в более удобный формат.