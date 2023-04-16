Мобилизированные из России записали видео: жалуются, что их незаконно вывезли в Луганскую область

Мобилизированные из Московской и Ивановской областей записали видеообращение с жалобами на то, что их незаконно вывезли из Ростова-на-Дону в Луганскую область, отобрав военные билеты.

Об этом сообщает ASTRA.

Отмечается, что родные солдаты рассказали ASTRA, что военные на видео — часть мобилизованных, которых 5 апреля 2023 года в составе около 500 человек отправили тремя грузовыми самолетами из Курска в Ростов-на-Дону.

«У нас нет понимания того, где мы находимся, кроме того, что мы в Луганской области. Мы не стоим на обеспечении у Минобороны», – говорится в сообщении.

Также указано, что ночью мужчины были вывезены в Луганскую область. Потом их, должно быть, разделили. О группе из 170 мобилизованных из этих самолетов, которых принуждали подписать контракты с ППК «Вагнер».

Другая группа солдат записала видеообращение несколько дней назад. По данным родных – 13 апреля. По рассказам солдат, запись, вероятно, была сделана 10 апреля.

«Мы, военнослужащие в/ч 11048 и в/ч 61899 из полевого лагеря «Заезжие дворы» были направлены, по словам подполковника Маецкого и полковника Ермака, в сторону Крыма переводиться в Южный военный округ, боевое распоряжение нам показано не было, офицеров не было, после этого мы прибыли в Ростов в 136-ю мотострелковую бригаду", — говорят солдаты на видео.

На данный момент прошло пять дней, документы так и не выдали.

Многие из нас небоеспособны. Они имеют категорию "Д". Они могут выполнять боевые задания. Многим нужна медицинская помощь, которую здесь нам в полевых условиях не могут предоставить», – заявили солдаты на видео.

"Люди, которые нас здесь приняли, называть их не буду, но они нам помогают, им спасибо", — говорит один из военных, не объясняя, кто именно их "принял", — отмечается в видео.

Напомним, в ряды регулярной российской армии начали мобилизовать заключенных. Военные ВСУ заметили зеков на фронте.

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