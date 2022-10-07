Мобилизованные россияне бунтуют: жалуются на отсутствие не только подготовки, но и еды

Они жалуются, что голодны, живут часто прямо на улице и никакой учебы не имеют.

Мобилизованные россияне записали видео, где жалуются, что их бросили на войну с украинцами без подготовки и голодными, говорится в ТСН.

"Мы никому не нужны, отношение — скотское", это слова на видео взбунтовавшихся в Белгородской области мобилизованных россиян. На записи возле железнодорожной станции Ливенко россияне рассказали, что вместо учебы происходит с теми, кого планируют бросить воевать с украинцами.

"Нас около 500 человек с оружием. Мы неделю прожили в скотских условиях! Никакого денежного довольствия", — жалуются оккупанты.

Через две недели мобилизации по-русски такие видео стали привычными. Мобилизованные россияне в шоке: их даже не кормят, оружие выдали и забыли о них. "Мы жили в лесах, жили в окопах, которые сами вырыли. Палатки нам не дают, жили в землянках", — говорят россияне.

"Отношение офицеров скотское! Мы никому не нужны, подготовки ровно ноль! Мы жрем только то, что сами купили! Мы потратили ох**ну количество бабок, чтобы просто поесть", — кричат на другом видео мобилизованные.

Они показывают оружие, говорят: оно старое и списанное, а еще нет бронежилетов и касок. Ехать на войну эти несколько сотен мужчин отказываются.

Мужчина, представившийся как Артем Коврижных, рассказал российскому изданию "Астра", что 5 октября в них приехал полковник, который сказал, что они сейчас поедут в Украину. После этого и произошел бунт. Официальной реакции российского Минобороны на это нет. По словам Коврижных, сейчас их поездом доставили в Мулино в Нижегородской области, где расположен большой учебный полигон.

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