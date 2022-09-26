Мобилизированные россияне и те, которых еще не мобилизовали, звонят по телефону и спрашивают, как сдаться в плен – ГУР

Новомобилизованные россияне уже звонят по телефону на горячую линию Главного управления разведки Украины и спрашивают, как сдаться в украинский плен.

Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.

Он напомнил, что "Хочу жить" — горячая телефонная линия для военнослужащих РФ, которые намерены сдаться в плен, продолжает работать круглосуточно.

"Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Дзвонят и спрашивают: "В случае, если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться? Такие случаи есть. Мотивация воевать у россиян очень низкая", — говорит Юсов.

По его словам, горячей линией для сдачи в плен могут воспользоваться и жители оккупированных территорий Украины, которых принудительно призвать в ряды оккупационной армии. К примеру, в последнее время активно звонят крымчане.

"Поэтому проект "Хочу жить" — это проект и для россиян, переосмысливших и избравших жизнь, а не смерть за Путина и неизвестные идеалы "русского мира", и для других, ставших жертвами рашистов и путинской военной машины", — подытожил Юсов. .

Напомним, что освобожденные из плена российские оккупанты, которые в интервью украинским гражданским журналистам рассказывали о том, что удивлены хорошим отношением с украинской стороны и отсутствием "нацизма", по возвращении в РФ сразу "переобулись" и заговорили об издевательствах "укров".

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