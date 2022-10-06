Мобилизированные россияне сдаются в плен еще до того, как их бросают на фронт — Минобороны Украины

В первые недели после объявления мобилизации более двух тысяч россиян позвонили на "горячую линию" украинского проекта "Хочу жить", чтобы сдаться в плен.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что мобилизованные россияне не очень хотят воевать в Украине, а потому сдаются в плен.

Об этом Анна Маляр написала в социальной сети.

"Россияне не очень охотно идут воевать в Украину. Об этом свидетельствуют более двух тысяч звонков на "горячую линию" проекта "Хочу жить" в первые недели его работы. Спрашивают, как сдаться в плен. Это правильное решение — Украина гарантирует соблюдение всех норм международного" гуманитарного права", — говорится в ее сообщении.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину ожидают прибытия 150 тысяч мобилизованных из России. Их собирают отправить для пополнения оккупационных частей, понесших значительные потери на фронте.

Между тем, в России среди мобилизованных начинается бунт. Более 100 мобилизованных из Брянской области РФ, которые сейчас находятся в белгородском поселке Солоты, отказались ехать на войну с Украиной.

Отметим, что Украина уважает международное право, поэтому у российских военнослужащих есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить бот", где принимаются обращения от российских военнослужащих.

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