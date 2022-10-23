Мобилизированные россияне стреляют по своим же подразделениям за неимением опыта и организации взаимодействия

Оккупантам не хватает обуви, одежды, организации и опыта.

Российское военное командование испытывает проблемы с материальным обеспечением мобилизованных. "Мобикам" не хватает обуви, одежды и снаряжения. Кроме того, за неимением опыта и слабой организации взаимодействия случаются случаи так называемого "дружественного огня" между подразделениями РФ.

Об этом 23 октября сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Так, на Херсонском направлении мобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, у большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения.

Известно, что мобилизованный личный состав российских оккупационных войск отправляется на войну учитывая оперативную обстановку. Командование не учитывает уровень их подготовленности. Таким образом российское военное руководство пытается удержать линию фронта.

Из-за слабой организации взаимодействия также бывают не единичные случаи "дружественного огня" между подразделениями РФ.

Напомним, продолжаются 242 сутки полномасштабной войны России против Украины. Для ее поддержки РФ продолжает комплектовать подразделения за счет мобилизованных и снимает с хранения военную технику.

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