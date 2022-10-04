Мобилизованные россияне уже на юге Украины: в ВСУ рассказали о боевых навыках оккупантов

Мобилизированные россияне уже находятся на юге Украины.
Российские оккупанты не подготовлены должным образом, однако их нельзя недооценивать, поскольку боевой опыт они могут получить уже на позициях.
Об этом рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "24 канала".
"Мы знаем их количество. Они неподготовлены, но, вероятно, могут готовиться непосредственно на позициях, потому что недооценивать врага нельзя", — подчеркнула Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" рассказала, что ВСУ проводят среди россиян информационную работу, чтобы они могли сдаться в плен и пополнить обменный фонд.
Напомним, в Херсонской области оккупанты расправились с супругами, которые поддерживают Украину.
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