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Мобилизованные россияне взбунтовались и отказываются ехать на войну (видео)

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Мобилизованные россияне взбунтовались и отказываются ехать на войну (видео)

Фото: Associated Press

Бунт устроили мобилизованные из Москвы.

Мобилизованные граждане РФ отказываются воевать, ссылаясь на "ужасающее" отношение их "офицеров" и условия пребывания во время службы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

Бунт устроили мобилизованные из столицы РФ. Их отправили служить в Таманскую дивизию, никак официально не оформив.

В Интернете появилось видео, где мобилизованные жалуются на скотские условия. Они говорят, что их бросили прямо в лесу и они были вынуждены рыть землянки, где и ночевали.

Также так называемые солдаты пожаловались, что медкомиссии у них не было, еду покупают сами, а на фронт посылают со списанным оружием.

Напомним, украинские военные, освобождая города и села, достались уже и Луганской области после своих успехов в Харьковской и Херсонской областях. 5 октября официально стало известно о деоккупации шести населенных пунктов Луганщины.

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Дата публикации
Просмотры
2308
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