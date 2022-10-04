Мобилизованные у границы: глава Сумской ОВА рассказал, грозит ли области повторное наступление России

Российские оккупанты готовят своих мобилизованных на расстоянии около 120 км. от границы с Сумской областью.
Российские мобилизованные находятся в учебных центрах. Пока неизвестно, на какое направление их могут опрокинуть.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Он пояснил, что на территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 км от границы Украины, действительно находятся российские новобранцы.
"Они располагаются в учебных центрах. На какое направление их перебросят — пока не понятно. Будет ли это Сумщина? Не факт. На данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет! Да и мы уже не те, что 24 февраля. Враг не пройдет! Слава Украине!", — сообщил Живицкий.
Напомним, ранее командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что РФ понемногу стягивает мобилизованных на Сумское направление.
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