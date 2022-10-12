Мобилизированные в РФ прибыли воевать в Украину в советских касках и с некачественными автоматами — Генштаб

В Генштабе ВСУ сообщили, что в Украину Россия отправила мобилизованных. Они будут сражаться в советских касках и с некачественных автоматах АК-12, которые во время войны в Украине оказались неэффективными.

Об этом 12 октября говорится в строительстве Генштаба.

Украинские защитники за минувшие сутки отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово, Бахмутское, Иванград, Бахмут, Соледар, Спорное, Майорск и Красногоровка.

Также до пятисот мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии выбыли в зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях. Характерны признаки так называемого "молодого пополнения": средства защиты, шлемы советского образца и автоматы АК-12, имеющие очень отрицательный опыт применения.

"АК-12 был создан концерном "Калашников" и представлен широкой публике в январе 2012. Представлял собой принципиально новый, но реализованный с использованием общей схемы и технических решений бывших АК. Опыт боевого применения во время боев в Украине оказался настолько отрицательным, что из-за считанных недели реальной эксплуатации было предложено фактически провести демодернизацию данного образца оружия", — говорится в сообщении.

Также идет подготовка до 200 отмобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения. В самой бригаде после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта.

Успехи ВСУ на фронте

Украинские зенитчики установили рекорд, менее чем за 20 минут уничтожили 4 вражеских вертолета.

Также военный эксперт Defense Express Валерий Рябых считает, что рельеф местности Луганской области очень благоприятен для дальнейшего развития контрнаступления украинской армии.

11 октября украинские воины в оккупированном Токмаке уничтожили 6 установок С-300 вместе с боекомплектом.

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