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Мобилизированных на оккупированных территориях заставляют получать паспорта РФ — Генштаб

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Мобилизированных на оккупированных территориях заставляют получать паспорта РФ — Генштаб

Фото: Getty Images

Оккупанты предъявляют требование отказаться от так называемого "паспорта Л/ДНР" в пользу российского гражданства.

Российские власти продолжают меры по принудительной паспортизации населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в субботу, 11 марта, в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Как стало известно, военное руководство вооруженных сил РФ в обязательном порядке требует от всех мобилизованных с ранее оккупированных территорий подписывать долговременные контракты по прохождению военной службы в российской армии.

“Для этого необходимо обязательно иметь среди других документов копию паспорта гражданина РФ. Таким образом, оккупанты пытаются заставить отказаться от так называемого "паспорта Л/ДНР" в пользу российского гражданства", — говорится в сообщении.

В случае отказа, сообщают в Генштабе ВСУ, военнослужащих и членов их семей угрожают лишить всех установленных выплат и социальной защиты, предусмотренных для военнослужащих оккупационной армии.

Напомним, российские захватчики на временно оккупированной части Херсонской области издеваются над местными жителями, заставляя их получать паспорта страны-оккупантки.

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Дата публикации
Просмотры
548
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