Мобилизированных, погибших в Макеевке, "благословили" на войну украденным из Луганска крестом

За 40 дней до удара по казарме попы РПЦ провели обряд "благословения на войну".

Мобилизированных солдат из Самарской области РФ, перед отправкой на так называемую "СВО", благословили крестом, украденным из Луганска. Обряд провели за 40 дней до удара по ПТУ №19 во временно захваченной россиянами Макеевке Донецкой области.

На эту деталь обратил внимание журналист и блоггер Денис Казанский.

Пропагандистские СМИ называли крест из оккупированного Луганска, который незаконно вывезли в поселок Рощинской Самарской области РФ, "уникальной реликвией". Три года назад ее похитил из Украины архимандрит Варфоломей (Кузнецов).

Благословлял крестом солдат протоиерей РПЦ Дмитрий Поляков. Кроме того, один из чиновников подарил командирам подразделения иконы.

Фото/Telegram: Денис Казанский

Фото/Telegram: Денис Казанский

Удар по базе оккупантов в Макеевке

В ночь на 1 января, ровно в полночь, было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты русской армии.

Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков". По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла. Позже Минобороны РФ заявило, что в результате удара погибли 89 военных.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что мобилизованные, которых разместили в бывшем общежитии ПТУ, должны были стать остовом группировки оккупационных войск на востоке Украины.

Родственники солдат рассказали, что уцелевших военнослужащих хотели отправить на передовую, чтобы списать в качестве свидетелей.

При этом российские силовики считают, что " основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов". Мол "этот фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара".

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