Мобилизированных россиян бросят на войну почти без подготовки – британская разведка

Мобилизированных российских мужчин, большинство из которых не имеют военного опыта, отправят на войну против Украины после минимальной подготовки.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

"Отсутствие военных инструкторов и поспешность, с которой Россия начала мобилизацию, предполагает, что многие военнослужащие отправятся на передовую с минимальной соответствующей подготовкой", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди новобранцев ожидается высокий уровень сокращения личного состава.

Первые группы мобилизованных мужчин стали прибывать на военные базы. Выписано уже несколько десятков тысяч повесток. Теперь Россия столкнется с административными и логистическими проблемами, связанными с обучением войск.

По данным разведки, в отличие от большинства западных армий, Вооруженные силы РФ производят начальную подготовку солдат на низовом уровне в рамках оперативных подразделений, а не специализированных учебных заведениях. Как правило, один батальон в составе каждой российской бригады остается в гарнизоне, если два других разворачиваются, и может предоставить кадры инструкторов для обучения новобранцев или пополнения. Однако Россия перекинула многие эти третьи батальоны в Украину. Многие из новых военнослужащих в течение нескольких лет не имели военного опыта.

Напомним, по данным западного аналитика, поражение на фронте может вынудить Путина применить ядерное оружие против Украины.

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