Мобилизированных россиян будут отправлять на передовую: официальное подтверждение Минобороны РФ

После боевого слаживания российских новобранцев отправят вместе с добровольцами в оккупированные регионы Украины.

Россияне, которые пополнят вооруженные силы РФ во время "частичной" мобилизации, поедут в составе военных подразделений в оккупированные области Украины, об аннексии которых Кремль планирует официально заявить 30 сентября.

Об этом сообщает российское агентство "Интрефакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации военного руководства страны-агрессора, мобилизованные будут выполнять задачи "по контролю и обороне освобожденных территорий". Также они будут привлекаться в состав подразделений резерва и усиления.

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Боевое слаживание российские новобранцы будут проходить на полигонах в составе взводов и рот "в непосредственной близости от районов выполнения боевых задач". В его рамках рекрутов обучают обращаться с оружием, управлять танками, БМП, БТР, артиллерийскими системами и системами ПВО.

Регионы, куда отправляют мобилизованные, остаются целью контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что объявление "частичной" мобилизации в России, усиление уголовной ответственности и незаконное проведение "референдумов" на оккупированных территориях свидетельствуют о намерениях РФ обострить конфликт.

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