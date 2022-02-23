Мобилизированных жителей ОРДЛО российские оккупанты вывезли в поле и оставили без еды — СМИ

Мобилизированных жителей ОРДЛО российские оккупанты вывезли в поле и оставили без еды — СМИ

В ОРДЛО мужчины скрываются от мобилизации.

Российские оккупанты начали принудительную мобилизацию в ОРДЛО. Они увозят мужчин в поле и оставляют их без еды.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на своих собеседников в оккупированных Донецке и Луганске.

Как отмечается, оккупанты начали принудительную мобилизацию жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в субботу, 19 февраля. Они сначала забирали тех мужчин, у которых был опыт боевых действий. На сборы им дали несколько часов, затем вывезли в поле и оставили сухпаек на несколько дней.

Жители оккупированных Донецка и Луганска жалуются, что теперь у мужчин кончилась еда и они просто стоят в поле под дождями.

Жительница Луганска рассказала, что мужчины боятся выходить на улицы, чтобы их не мобилизовали.

"Кто-то уже мобилизован, а кто-то прячется от призыва у родственников в селах поблизости. Поскольку были случаи, когда забирали людей прямо с улицы", — сказала женщина.

Жители ОРДЛО также сообщают, что мужчин до 55 лет не выпускаются в Россию.

Напомним, на оккупированных территориях боевики "ЛДНР" принудительно мобилизуют мужчин. По словам местных жителей, облавы устраивают прямо в центре Луганска.

Также на временно оккупированной территории Донецкой области совершаются противоправные действия в отношении рожениц. Незаконно вывезенные женщины с младенцами вынуждены находиться в бесчеловечных условиях.

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