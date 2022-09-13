Мобилизированным из "ЛДНР" оккупантам командование продает отпуска по 50 тысяч — военная разведка (аудио)

Захватчик с Донбасса рассказывает родственнице о большом количестве беглецов, которые уходят в отпуск и не возвращаются.

Военный так называемых "ЛДНР" рассказал об уклонистах и продаже мест под отпуска. Он говорит, что командование продает отпуска по 50 тысяч.

Об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта с родственницей, обнародованном Главным управлением разведки Минобороны Украины.

"Наши места на отпуск продавали по 50 тысяч за место", – жалуется он.

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Захватчик с Донбасса рассказывает, что люди просто не возвращаются из отпусков и уточняет, что за полгода у них из 318 осталось 180-190 человек.

#ГУРперехват ‼️“НАШИ МЕСТА НА ОТПУСК ПРОДАВАЛИ ПО 50 ТЫСЯЧ ЗА МЕСТО” военный так называемых лднр рассказал об уклонистах и продаже мест под отпуска Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Вторник, 13 сентября 2022 г.

Напомним, мобилизованным псевдореспублик Луганской и Донецкой областей сейчас очень тяжело на фронте, потому что они понимают, что российский призывник, он, по крайней мере, защищен законодательством России.

Ранее в СНБО объяснили, почему "мобилизованные" в ОРДЛО отказываются воевать друг за друга.

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