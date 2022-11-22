Мобилизированным оккупантам в "ЛНР" выдают форму убитых и раненых солдат — ОВА

Мобилизированных в Луганской области одевают в форму, снятую с погибших или раненых солдат.

Военную форму, которая поступает в так называемую "ЛНР", можно приобрести на местных рынках. Принудительно мобилизованные получают форму, в карманах которой находят личные вещи предыдущих владельцев, то есть тяжелораненых или погибших.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

"Россияне вновь отбиты от Стельмаховки, в оккупированном Рубежном люди самостоятельно чинят крыши и окна, в городе до сих пор нет воды и света, мобилизованным в "ЛНР" выдают форму погибших и раненых", — говорится в сообщении.

Ситуация в прифронтовых населенных пунктах

В захваченные в 2022 году города люди если и возвращаются, то всего на несколько дней. Больше не выдерживают. Понимают, что жить там невозможно, а тем более зимой.

"В частности, рубижане до сих пор сидят даже без света и воды. Те, у кого уцелели окна, пытаются обогреть помещение с помощью газа. Все остальные самостоятельно ищут возможность отремонтировать крыши и остеклить оконные проемы", — сообщает ОВА.

В меньших прифронтовых населенных пунктах, которые находятся в оккупации, ситуация еще хуже. В частности, в Новокраснянке рядом с Кременной отсутствуют не только какие-либо коммуникации, но и продукты питания – ни на продажу, ни на гуманитарные. Никто уже давно ничего не завозит. Местное население ждет ВСУ.

На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, производит обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. В частности, в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площадки, Макеевки.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ситуация в Луганской области

В Луганской области Вооруженные силы Украины постепенно деоккупируют населенные пункты.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что уволить Луганскую область быстро командования ВСУ намерений не имеет, поскольку на этом направлении оккупанты давно укрепились за счет боевиков так называемой "ЛНР" и сил, ранее находившихся в Харьковской области.

Глава областной военной администрации Сергей Гайдай также сообщил, что россияне перебрасывают в Луганскую область десантников из Херсонского направления.

Военное руководство РФ опрокидывает захватчиков из Херсона в Луганскую область. Оккупанты недовольны такой ротацией, поэтому среди них увеличивается количество случаев дезертирства.

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