Мобилизированным российским воинам не дают жетоны с номерами, чтобы их нельзя было идентифицировать — Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что российский диктатор Владимир Путин планирует смертельно воевать в Украине силами пожилых людей и офисного планктона.

Подоляк подчеркнул, что у российских только что мобилизованных воинов нет даже жетонов, чтобы их нельзя было идентифицировать.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Мобилизация по-русски... Мобилизированных не экипируют, не учат, не готовят, а сразу отправляют в места активных боевых действий. У мобилизованных нет жетонов, чтобы их нельзя было идентифицировать. Путин планирует смертельно воевать силами пожилых людей и офисного планктона", – написал он.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что использовать термин "референдум" для российского инсценировки на оккупированных территориях – неправильно.

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