Война
78
1 мин

Мобилизированный из Черниговщины умер во время военных учений: что известно

Виталий Музыченко был мобилизован 28 декабря 2025 года, а 22 января 2026 он умер.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Свеча памяти

Свеча памяти / © pixabay.com

Во время боевого слаждения (военных учений) 22 января 2026 года умер мобилизованный из Черниговской области Виталий Музыченко.

Об этом сообщил Козелецкий поссовет.

Виталий Музыченко родился 25 февраля 1983 года в Киеве. Учился в гимназии №261 столицы, которую закончил с отличием. Высшее образование получил в Киевском университете туризма, экономики и права на факультете экономики и права, где углубленно изучал английский язык.

После учебы работал менеджером по частной структуре. Увлекался музыкой, игрой на гитаре, писал песни, участвовал в концертах. Среди его увлечений была рыбалка. Близкие вспоминают его как честного, порядочного и доброго человека.

Музыченко Виталий Павлович. / © Фото из открытых источников

Музыченко Виталий Павлович. / © Фото из открытых источников

После начала полномасштабного вторжения РФ Виталий вместе с семьей переехал в поселок Козелец.

28 декабря 2025 года он был призван на военную службу во время мобилизации II отделом Черниговского РТЦК и СП. Во время прохождения боевого согласования 22 января 2026 военнослужащий скончался.

Дома Виталия Павловича ждали отец, мать и сестра.

О дате и времени захоронения будет сообщено дополнительно.

78
