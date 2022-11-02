Мобилизированный россиянин нашел себе будущую жену в Интернете, чтобы та получила компенсацию за его смерть

35-летний мобилизованный россиянин из Кемеровской области решил найти себе будущую жену через Интернет, чтобы ей выплатили компенсацию, если он погибнет на фронте в Украине. Оккупант разместил объявление в одной из социальных сетей и уже после нескольких телефонных звонков избрал себе будущую жену.

Об этом сообщает издание "Новый Омск".

Мужчина в своем объявлении отметил, что не имеет родственников, а к будущей жене не имеет требований. Он попросил послать ему телефонный номер, чтобы договориться о приезде в учебный центр для мобилизованных, где должен состояться брак.

"Я не хочу отдавать компенсацию какому-либо фонду, я хочу отдать ее своей землячке", — объяснил он в социальных сетях.

Искать долго не пришлось, уже после нескольких телефонных звонков россиянин нашел себе жену.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в стране. 31 октября в РФ заявили о ее завершении. Однако до этого времени дожили не все мобилизованные россияне. Сразу после начала призыва на российских региональных пропагандистских сайтах начали публиковать некрологи с информацией о ликвидированных оккупантах.

О гибели первого мобилизованного российские пропагандисты сообщили 28 октября. 33-летний Сергей Горбунов всего три дня пробыл в Украине. После отправки захватчик погиб 24 октября. Он был идейным и стремился убивать украинцев якобы "ради своей жены, матери, отца и ребенка".

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