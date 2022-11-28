Мобилизованный россиянин в среднем живет одну атаку – эксперт

Российские командиры воюют, как во время Второй мировой войны, ведь не умеют действовать иначе.

Российская армия способна одерживать какие-то минимальные "победы" только за счет забрасывания фронта "пушечным мясом". Из-за значительных потерь профессиональный уровень подразделений оккупантов значительно упал.

Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, передает "НВ".

По его словам, морально-психологическое состояние оккупантов постоянно снижается, когда большинство личного состава противника погибает в атаках.

"Статистика показывает, что мобилизованные россияне (в среднем. – Ред.) живут одну атаку, а командиры — две атаки. То есть к лучшему ничего меняется, традиции Красной армии времен Второй мировой никуда не делись, они не умеют действовать иначе", – говорит эксперт.

Кевлюк отмечает, что в РФ отсутствует профессиональный сержантский корпус.

"Сержант как лидер - вообще отсутствует у россиян как явление. Тот, кто должен научить, повести за собой, организовать правильные действия солдат, их быт, обеспечить его всем — он либо не умеет, либо делает это крайне плохо. Это все отражается на эффективности, на результатах", — объяснил он.

Кроме проблем с сержантским корпусом, у российской армии почти не осталось высококвалифицированных офицеров.

По информации эксперта, Россия фактически лишилась офицеров высшего звена.

"Формально люди есть, формально техника какая-никакая тоже есть, но руководить этим всем и грамотно применять на поле боя некому", — отмечает Кевлюк.

По его мнению, россияне попытаются призвать старших лейтенантов запаса, давно закончивших военную кафедру, но это не решит проблему захватчиков.

"Даже имея специальные знания, которые могут быть "освежены" — это не значит, что они одномоментно становятся на один уровень со своим визави из ВСУ, который практикуется на поле боя 8 лет подряд. Это разного объема фигуры. Потери командиров рот и батальонов говорят о том, что эта категория изначально плохо представляла себе современное военное сражение", — подытожил аналитик.

Ранее военный эксперт Роман Свитан рассказал, зачем россияне пугают наступлением на Украину из Беларуси.

Напомним, пресс-секретарь Воздушных сил рассказал, сколько раз в неделю Россия может обстреливать Украину.

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