Мобилизированный Сергей Жадан рассекретил свое воинское звание и чем занимается на фронте

Писатель уже четыре с половиной месяца находится на службе.

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан рассекретил свое воинское звание и поделился чем занимается на фронте.

Знаменитость Facebook отметил, что уже четыре с половиной месяца находится на службе. За это время писатель успел пройти военные учения, начать службу в батальоне сил поддержки, обустраивать позиции и "набить много шишек на полевых дорогах".

"Прошло четыре с половиной месяца, как я мобилизовался. Два месяца военной подготовки, два месяца службы в батальоне сил поддержки, во взводе своего давнего приятеля Миши Озерова. Обустраивали позиции бригады, набили кучу шишек на полевых дорогах вокруг Липцев", — поделился писатель.

Сергей Жадан / Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Сергей Жадан говорит, что служит штаб-сержантом второй категории службы военной журналистики секции гражданско-военного сотрудничества. В частности, писатель занимается коммуникацией в подразделении, работает с личным составом, поддерживает медицинскую и патронатную службы и многое другое.

"Вот уже две недели служу штаб-сержантом второй категории службы военной журналистики секции гражданско-военного сотрудничества. Работы много, но работа интересна и полезна для бригады – коммуникации внутри подразделения и снаружи, работа с личным составом, наше замечательное Радио Хартия, которое стремительно набирает обороты, поддержка медицинской и патронатной служб, фандрайзинг и многое другое", — добавил писатель.

Сергей Жадан

Напомним, Сергей Жадан мобилизовался в начале июня этого года. Писатель присоединился к рядам 13 бригады НГУ "Хартия".

Писатель Сергей Жадан мобилизовался!

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