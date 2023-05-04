Мобилизированный сотрудник Трускавецкого горсовета Владимир Криль погиб под Бахмутом

Через три месяца после мобилизации сержант ВСУ попал в самую горячую точку боев на фронте.

Начальник отдела Трускавецкого городского совета (Львовская область) 43-летний Владимир Криль, который 18 января 2023 получил повестку и был мобилизован в ВСУ, погиб в боях под Бахмутом Донецкой области.

Об этом сообщили на Facebook-странице Трускавецкого горсовета.

В сообщении говорится, что сержант ВСУ Владимир Криль погиб 26 апреля 2023 года, выполняя боевое задание.

"В самую горячую точку боев Владимира Криля совместно с побратимами отправили в апреле 2023 года", — сообщили в горсовете Трускавца.

Коллеги погибшего героя напомнили, что Владимир был выпускником Трускавецкой СОШ №2.

Работник Трускавецкого городского совета Владимир Криль погиб спустя три месяца после мобилизации / Фото: Facebook / Трускавецкий городской совет

“Образование получал в Дрогобычском механическом техникуме и Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. Свою работу в Трускавецком городском совете Владимир Криль начал в 2022 году, до этого он работал в Дрогобыче инспектором по благоустройству, а также в свое время занимал должность заместителя директора КП "Муниципальная стража" Дрогобычского городского совета", — говорится в сообщении.

В Трускавецком городском совете выразили соболезнования родным и близким погибшего воина. О времени привоза его тела на малую родину и дате похорон будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее на фронте под Бахмутом погиб бывший студент КПИ Валерий Грудев, защищавший Украину в Харьковской и Донбассе.

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