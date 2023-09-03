Мобилизируют ли в Украине получателей второго высшего образования: в Раде прокомментировали заявление Данилова

Министерство образования будет определять, целесообразно ли мужчинам призывного возраста получать второе или третье высшее образование.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак прокомментировал заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о целесообразности получения второго высшего образования во время войны. По его словам, этот вопрос будет решать Минобразования.

Об этом Бабак написал в Сети.

Он подчеркнул, что вопрос о целесообразности второго высшего образования для мужчин действительно может решить только Верховная Рада и Министерство образования.

Несмотря на это, Бабак отметил, что его комитет не будет инициировать никаких ограничений по доступу мужчин ко второму, третьему или любому последующему образованию.

"Могут ли мобилизовать мужчин 25+ лет, которые учатся в учебных заведениях? По состоянию на сейчас, если они учатся на дневной или дуальной форме — не могут", — сказал он.

Впрочем, он говорит, что ситуация может измениться, если Генштаб, или Минобороны, или Комитет по нацбезопасности и обороне Совета примут такое решение и инициируют изменения в законодательство о мобилизации.

"Это не нарушит конституционное право на образование, но позволит их мобилизовать", — резюмировал Бабак.

Отметим, Министерство образования будет определять, целесообразно ли мужчинам призывного возраста получать второе или третье высшее образование.

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