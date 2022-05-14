Мобилизовали и бросили: в фейковой "ЛНР" женщины перед военкоматом требовали вернуть мужчин (видео)

Во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области женщины устроили стихийный митинг из-за принудительной мобилизации их мужчин
Они заявили, что российские захватчики бросили их мобилизованных мужчин на произвол судьбы в Харьковской области.
Об этом сообщает журналист Денис Казанский.
Жены мобилизованных мужчин из города Ровеньки, с 2014 года находящегося под контролем террористов "ЛНР", устроили стихийный митинг возле местного военкомата. Они заявили, что во время отступления в Харьковской области российские оккупанты выехали на технике, а их мужчин бросили на произвол судьбы.
Они также потребовали встречи с главарем террористов "ЛНР" Леонидом Пасечником. Однако другой террорист, с которым общались женщины по телефону, заявил, чтобы те "подавали письменное обращение в военкомат".
"Жители Донбасса для России – это просто расходный материал, которого никому не жалко", – подчеркнул Денис Казанский.
Напомним, оккупанты насильно депортируют жителей Попасной в временно оккупированные еще в 2014 году территории Луганской области.
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