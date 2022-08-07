Мобилизовать могут любого здорового военнообязанного: почему в армию берут лиц, не желающих служить

Глава ТЦК подтвердил, что в рамках общей мобилизации могут мобилизовать любого здорового военнообязанного или резервиста.

Начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве, полковник Руслан Тригуб объяснил, почему бывают случаи, когда на фронт отправляют людей, которые не совсем хотят или не готовы служить.

Об этом он рассказал в интервью Hromadske.

"Есть военно обученный ресурс — это лица, которые служили в армии. Их обучали, государство на них тратило средства, когда они служили на срочной военной службе (или в полиции или в Службе безопасности). Их не нужно переучать — нужно только напомнить то, что они знают. Человек может не хотеть служить, ему может хотеться быть дома, у него здесь семья и т.д.. Есть и люди, которые не служили в армии, но желают защищать государство. Однако, если есть требования призывать обученный ресурс : людей, которые учились на танкистов, артиллеристов, стрелков, гранатометчиков, — то мы вызываем прежде всего именно их", — объяснил Тригуб.

Он заверил, что добровольцев тоже отправляют воевать, однако одни добровольцы не смогут выполнить мобилизационные задачи.

"Поэтому вызывают и других людей, вручают повестки, сверяют учетные данные. Мобилизация продолжается, запросы поступают, поэтому мы призываем людей", — говорит глава ТЦК.

Он напомнил, что мобилизация, согласно указу президента, продлена до 23 августа.

"Пока комплектование проводится постоянно. Есть боевые потери, есть небоевые потери, есть некомплект и т.д. Мы доукомплектовываем воинские части согласно заявкам, которые нам направляют высшие руководящие штабы", — отметил Тригуб.

Глава ТЦК подтвердил, что в рамках общей мобилизации могут мобилизовать любого здорового военнообязанного или резервиста, если они не имеют права на отсрочку и по состоянию здоровья считаются пригодными к службе.

Ранее Руслан Тригуб рассказал, что сейчас в Украине в военкоматы приходят очень мало добровольцев, большинство мужчин приходят за отсрочкой или по другим вопросам.

Также он описал, как украинцы пытаются избежать мобилизации.

Напомним, в МВД заявили, что нарушителей комендантского часа "будут на карандаш" военкоматы.

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