Мобилизовать могут студентов: в Раде предложили отменить отсрочку для получающих второе высшее образование

В Раде намерены отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование.

Количество студентов старше 30 лет значительно увеличилось после начала полномасштабной войны.

Отсрочка от мобилизации для студентов

Представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский внес предложение отменить отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе или третье высшее образование.

"Человек учится на дневной форме в любом возрасте и имеет право на отсрочку, но мы понимаем, что есть злоупотребления… Даже во многих зарубежных вузах открыли целые факультеты, потому что это зарабатывание денег, да и в Украине тоже начали открывать. Это то, что нуждается в редактировании, поскольку мы понимаем, что есть злоупотребление", – подчеркнул нардеп.

"Я думаю, что совершенно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения", – заявил народный депутат.

Отсрочка от мобилизаций для аспирантов

Что касается аспирантов, то представитель президента не исключает, что есть определенная категория людей, которые действительно хотят стать учеными. Но "если человек в магистратуре учится сразу после окончания учебы, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы".

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